Narrenzunft Lottenweiler trifft sich zur Generalversammlung

Mit Hygienekonzept, Mundschutz und Abstand empfing die Narrenzunft Lottenweiler e.V. ihre Mitglieder am 28.7.2021 zur diesjährigen Generalversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Berg. Die Mitglieder wurden mit einer kühlen süßen Überraschung zur Generalversammlung begrüßt. Für jeden gab es 2 Kugel leckeres Eis, spendiert von der Narrenzunft. Als Verein der von der Gemeinschaft und Geselligkeit lebt, war die Freude um bekannte Gesichter wieder zu sehen unter den anwesenden Mitgliedern groß.

Dies erwähnte die Zunftmeisterin Erika Katzenmaier ebenfalls in ihrer Begrüßung sowie im anschließenden Bericht. Aufgrund der abgesagten Fasnet 2021 fiel der Bericht der Zunftmeisterin über die Vereinsveranstaltungen kurz aus. Im Anschluss berichtete die Schriftführerin Alexandra Remmlinger-Loizenbauer über den aktuellen Mitgliederstand. Die Narrenzunft Lottenweiler e.V. zählt aktuell 81 passive und 292 aktive Mitglieder. Die 80 Jungnarren der Kinder- und Jugendgruppe freuen sich auch außerhalb der Fasnet über das außerordentliche Engagement des Jugendgruppenleitungsteams. Kassier Karl-Heinz Aicher präsentierte einen positiven Kassenbericht. Die Kasse wurde von den Kassenprüfern Jürgen Meschenmoser und Tanja Viellieber geprüft und die korrekte Kassenführung bescheinigt. Letztere schied nach 2 Jahren turnusgemäß aus, für Sie rückte Daniela Rist nach.

Die anstehenden Wahlen wurden von Ortsvorsteher Georg Schellinger durchgeführt. Dieser bestätigte die gute Zusammenarbeit mit der Narrenzunft Lottenweiler und hoffte nicht nur auf die 3-G, sondern auf die 4-G Regel „Getestet, Geimpft, Genesen und Gutgelaunt“

Der amtierende Vize-Zunftmeister Peter Braisch und Schriftführerin Alexandra Remmlinger-Loizenbauer wurden in ihrem Amt wiedergewählt. Durch das persönlich gewünschte Ausscheiden von Wilfried Troll und Oliver Reichhart aus dem Zunftrat wurden zwei Positionen verfügbar. Mit großer Mehrheit wurden Michael Brugger, Fabian Meschenmoser, Kathrin Neurohr, Patrick Drießner und Franziska Poppiti-Spieth als bestätigte und neue Zunfträte gewählt.

Ein weiteres Thema unter dem Agendapunkt „Verschiedenes“ war die vorgezogene Vereinsspende. Der jährliche Spendenbetrag von 555, 55 €, der sonst immer in der Weihnachtszeit übergeben wird, wurde in diesem Jahr bereits im Juli 2021 getätigt und ist den Hochwasseropfern in Deutschland zugutegekommen.