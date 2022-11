Narrenzunft Lottenweiler feiert 70-jähriges Bestehen und ehrt verdiente Mitglieder

Die Narrenzunft Lottenweiler hat am 11.11. ihr 70-jähriges Bestehen gefeiert – mit Rückblick und großem Ehrungsreigen. Rund 70 Närrinnen und Narren kamen zur Feier in die Zunftstube beziehungsweise das Dorfgemeinschaftshaus. Der Lottenweiler-Narrensong leitete die Versammlung ein, Gereimtes trug Zunftmeisterin Erika Katzenmaier vor.

Im Rückblick gab’s viele freundliche Worte für jene Fastnetsbegeisterten, die auf 70 Fotos aus 70 Jahren zu sehen waren. Schon 1951 gab es in Lottenweiler die ersten beachtlichen Fasnetsaktivitäten, mit allem, was so dazu gehört, samt Garde, Prinzenpaar, Narrenrat, Narreneltern und aufwändigen Umzugswagen. Ab 1952 gab’s dann offiziell die Narrenzunft als Vereinigung. Die Guntenbachfüchse hatten damals noch Cord-Kleider. Das rote Häs für die Riedhänsele wurde nach Konflikten mit den Weingartenern zu braungrünem Filz und weißem Marabu. 1970 gab es Fellstoff für die Füchse, im gleichen Jahrzehnt schloss man sich dem Alemannischen Narrenring an. Die Masken schnitzt heute Mira Bergmüller, Enkelin des Ursprungsschnitzers.

Seit 1985 ein eingetragener Verein

Mit einem besonderen Kinderumzug samt Kinderball startete man 1974, der erste Lottenweilerball in der Rotachhalle fand zum 30-Jährigen 1982 statt. Seit 1985 ist die Narrenzunft als Verein eingetragen. 1990 wurde das aktuelle Logo entworfen. Das 40er-Jubiläum begingen die Narren mit verschiedenen Events, unter anderem dem ersten Umzug durch Ailingen. Das Dorfgemeinschaftshaus wurde nach reichlich Eigenleistungen und Brauerei-Sponsoring 1999 eingeweiht. Weiter ging‘s 2002 mit dem 50-Jährigen und dem neuen Narrenlied. Zum 55-jährigen Bestehen gab’s eine besondere Königswürde für „King Schorsch“. Der 60. Zunftgeburtstag wurde mit großen Events und einem Zunftmeisterempfang in Berg gefeiert.

Große Ehrungsrunde

Zum 70-jährigen Bestehen gab es nun am 11.11. einen großen Ehrungsreigen, in dem neben den verdienten Ehrenzunfträten und Ehrenzunftmeistern erstmals auch ein Ehrenmitglied ernannt wurde. Für ihre zahllosen Aktivitäten erhielt diese besondere Anerkennung Helga Giray. Nach 25 Jahren im Zunftrat wurde Reinhold Troll geehrt, für jahrzehntelangen Einsatz Gerlinde Fuchs, die – anders als der Name vermuten lässt – Gruppenführerin der Hänsele war. Für 24 Jahre im Zunftrat erhielt auch Wilfried Troll die Ehrenzunftratswürde. Angelika Wahr wurde für ihre vielfältigen Dienste ebenfalls zur Ehrenzunfträtin ernannt. Dasselbe gilt für die langjährige Schriftführerin Yvonne Braunger. Stefan Runge hat sich als Vollblutnarr für viele Belange des Vereins eingesetzt und wurde ebenfalls geehrt. Zum Schluss bekam Hermann „Nickel“ Neurohr für vieljähriges Engagement auf allen Ebenen die Ehrenzunftratswürde verliehen.

Alle Geehrten erhielten eine Urkunde, einen besonders geschmückten Hut, eine Ehrenkette und eine Auswahl an Bieren von Zunftmeisterin und Vizezunftmeister Peter „Gonzo“ Braisch überreicht. Nach einem Jubiläumsmahl ging es im Dorfgemeinschaftshaus weiter mit der Elferparty und der Vorstellung der Neuhäser. Noch nicht ganz klar ist, mit welchem Jubiläumsevent es weiter geht.