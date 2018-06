Narrenzunft Bobohle erwartet 45 Maskengruppen zum Gaudiwurm

Rot an der Rot (häm) - Bekanntlich extrem kurz ist heuer die Fasnetssaison. Doch am Wochenende geht es definitiv los. Start für die Zünfte im Alemannischen Narrenring ist beim morgigen ANR-Treffen als geselliger „Warm up“ in Oberkochen. Nach 2003 sind die Oberkochener Schlagga-Wäscher nun beim Eintritt ins Schwabenalter wieder Gastgeber. In der Dreißentalhalle und im beheizten Zelt vor der Halle werden rund 1000 Hästräger aus der Region Oberschwaben-Donau erwartet, zu der die Narrenzunft Oberkochen als nördlichster Zipfel gehört.

Hoch her geht es am kommenden Freitagabend zeitgleich in Rot an der Rot mit der Narren-Party im Zelt beim Kreisverkehr. Und tags drauf ist dann die Roter Narrenzunft Bobohle die Nummer 1 bei den Umzügen im Landkreis Biberach. Auf der Homepage der Roter Narrenzunft Bobohle werden derzeit fleißig die Tage, Stunden und „Sekündchen“ heruntergezählt. Rund 45 Maskengruppen und das Zehnfache an Zuschauern erwartet das Team von Zunftmeister Andreas Högerle mit Bobohle und Fronweible zum großen Roter Narrensprung durch das einstige Klosterdorf, der am Samstag um 13.59 Uhr beginnen soll. Im Anschluss geht in Rot an der Rot in mehreren Locations die Post ab: im Discozelt beim Kreisverkehr, im Zelt beim Bobohle-Loch, in der Festhalle, in de Bar des Musikvereins-Schopfes, im TSV-Discozelt und in der Linde. Bei Barbetrieb ist Einlass erst ab 18.