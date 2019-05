Narrenvorstände in Ämtern bestätigt

Friedrichshafen (sz) - Die Jahreshauptversammlung der Narrenzunft in Fischerstüble hat am vergangenen Samstag in Friedrichshafen stattgefunden. Der Zunftmeister Björn Seifermann begrüßte die Mitglieder und bedankte sich bei allen für die Fasnet 2019. „Es war eine lange aber gelungene Fasnet“, sagte Seifermann. Auch an Aktivitäten fehlt es der Narrenzunft Wald-Schrat nicht: Stammtische im DGH, Grillfest, Volleyballturnier, Bowlingstammtisch, Stanztermine, Waldputzede und im November noch einen Hüttenaufenthalt standen im abgelaufenen Jahr auf der Agenda der Narren.

Dieses Jahr durften auch wieder Neumitglieder begrüßt werden, allerdings nicht so viele wie in anderen Vereinen. „Aber wir sind eben ein kleiner, feiner Verein“, sagte Björn Seifermann.

Nachdem die Kassiererin den Kassenbericht vorgelegt hatte, standen die Wahlen an: Vorstand, Schriftführerin und Häswart - alle Vorstände der Narrenzunft wurden einstimmig in ihren jeweiligen Ämtern bestätigt. Das Kassiereramt und der 2. Vorstand blieben gleich besetzt. Die Narrenzunft Wald-Schrat freut sich jetzt schon wieder auf die neue Fasnet 2020.

Der nächste Stammtisch findet am 5. Juli um 19 Uhr im DGH Raderach statt. Gäste, die die Narrenzunft kennelernen möchten, sind dazu ebenfalls herzlich eingeladen.