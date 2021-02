Narrenverein Neufra an der Donau - Schlossgeisterbefreiung im unheimlichen Nebel

Die Narren aus dem Riedlinger Stadtteil Neufra zeigen in ihrem Video ein Brauchtum aus den 1960er-Jahren – und zwar die Schlossgeisterbefreiung am Glompigen Donnerstag. Im unheimlichen Nebel werden am Schloss Neufra die Einzelfiguren der dortigen Fasnet vorgestellt.

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.