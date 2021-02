Narrenverein HoLaGi Neukirch - Kleiner Neukircher Umzug

Der Narrenverein HoLaGi aus Neukirch hätte das erste Februar-Wochenende eigentlich mit dem XXL Hexenball und dem großen Umzug gefeiert. Für den Videowettbewerb haben sie dann einfach den “kleinen” Neukircher Umzug ins Leben gerufen - mit Täfelesträger, Büttel, Männergarde, Prinzenpaar, Schorrenweible, Neukircher Hexen und Muckefuck.

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.