Der Narrenverein Ebersbach feiert heuer sein 40-jähriges Bestehen. Das „Schwabenalter“ ist nach Angaben des Narrenvereins Anlass genug, den runden Geburtstag mit einem bunten Programm kräftig zu feiern.

Eingeläutet wird das Jubiläum am Samstag, 19. Januar, ab 19 Uhr mit dem Narrenbaumstellen und Brauchtumsvorführungen. Am Sonntag, 20. Januar, zum Großen Freundschaftstreffen des Verbands Alb-Bodensee-oberschwäbischer Narrenverein, kurz VAN genannt, werden mehr als 4000 Maskenträger erwartet. Beginn ist um 13.30 Uhr. Anschließend ein buntes Treiben in Halle, Zelt und weiteren Einrichtungen in der Gemeinde.