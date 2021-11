Narrenring-Gemälde zieht ins Fastnachtsmuseum ein

Dass Paul Pfaff aus Harthausen auf der Scher mehr als nur eine künstlerische Ader hat, ist im Ort und weit darüber hinaus seit Jahrzehnten bekannt. Schon von Kindesbeinen an war er im Malerbetrieb des Vaters mit Farbe und Pinsel vertraut und hat damit das Talent für die Malerei quasi in die Wiege gelegt bekommen.

Auch mit seinen humorvollen und stets hintersinnigen Gedichten, Prologen und Büttenreden bei der örtlichen Fasnet oder bei Zunftmeisterempfängen hat sich der 71-jährige Rentner einen Namen gemacht.

Die Fastnacht in der Region ist auch das Motiv eines Gemäldes, das er dem Museum „Narrenburg“ geschenkt hat. Darauf abgebildet sind, in einer Landschaftkulisse von der Alb bis an den Bodensee, alle 15 Zunftorte im Narrenring Alb-Lauchert, darunter vier aus dem Zollernalbkreis und elf aus dem Kreis Sigmaringen.

"Paul Pfaff ist ein Glücksfall für die Harthauser und ganz besonders auch für die Harthauser Vetter und die Narren der ganzen Region", freut sich Ringpräsident Anton Blau, als er ein schon lange in Auftrag gegebenes Werk von Paul Pfaff am Eingang zum Hettinger Narrenmuseum in Empfang nehmen kann.

Vielen dürfte das von ihm geschaffene, großformatige Bühnenbild aus vielen närrischen Veranstaltungen in der Harthauser Festhalle in Erinnerung sein und in seiner Malstube in der Kapellenstraße hat er im vergangenen Jahr etwa 25 Masken für den närrischen Nachwuchs der Vetterzunft detailgetreu bemalt.

Auch für die benachbarten Narrenvereine wie beispielsweise die Alten Germanen in Benzingen oder die Burgnarren in Straßberg gestaltete er großflächige Bühnengemälde mit den ortstypischen Gebäuden und den entsprechenden Narrenfiguren.

Paul Pfaff ist zudem bekannt durch seine beeindruckenden Fassadengemälde an der 14-Nothelfer-Kapelle, am Feuerwehrmagazin, durch sein Bild zur Auswandererthematik an der Mauer des Pfarrgartens neben der Kirche oder durch die künstlerische Ausgestaltung des Narrenstübles der Harthauser Vetter im Obergeschoss der Mehrzweckhalle.

Auch für die Laienspielgruppe des örtlichen Theatervereins setzt er sich ein und malte für sie so manche märchenhafte Bühnenkulisse.

Ringpräsident Anton Blau leitet zusammen mit Museumspräsident Klaus Gluitz aus Feldhausen das mittlerweile auch überregional bekannte Fastnachtsmuseum "Narrenburg ", das vor 15 Jahren über dem Städtchen an der Lauchert in der ehemaligen Zehntscheuer des Schlosses eingerichtet wurde und unter anderem zahlreiche Exponate zur regionalen Fastnacht zeigt.

Auf zwei Ebenen werden nicht nur die 15 Zünfte im Narrenring Alb-Lauchert vorgestellt, sondern zudem über die Geschichte der Fasnet, ihr Brauchtum und die vielen verschiedenen Facetten der Fastnacht von der Alb bis an den Bodensee und den Schwarzwald informiert.

In der Pandemiezeit gab es seit Anfang 2020 nur wenige öffentliche Veranstaltungen und Führungen im Museum. Dennoch, so Ringpräsident Anton Blau, sei die coronabedingte Zwangspause für aufwendige Sanierungsarbeiten genutzt worden.