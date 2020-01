Narrenbaum in Ebnat steht

Aalen-Ebnat (ehü) –Nach dem Kommando „Mir welled ons ned beschwera und stelled den Baum doch gera“ von Moderator Florian Schwarz und nach einigen aufmunternden Musikstücken der Guggamusiker Häfagschäbber haben die Häfastädter Narra mit viel Hau-Ruck und mit vereinten Kräften am Sonntag den Narrenbaum auf dem Dorfplatz in Ebnat in die Höhe gehievt und aufgestellt.

Unterstützt wurden die wackeren Narren dabei von einem speziellen Kranfahrzeug. Bis Aschermittwoch ziert jetzt das 16 Meter hohe Prachtexemplar den Dorfplatz.