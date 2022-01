Narren ziehen ins Schaufenster der Sparkasse

Wer bis Aschermittwoch am Schaufenster der Sparkasse in Ehingen entlanglaufen wird, erhält einen besonderen Einblick in die Figuren der Landschaft Donau der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Denn von nun an werden dort Häser aller sieben Zünfte dieser Landschaft zu sehen sein – Anlass ist das eigentlich geplante Landschaftstreffen Donau, das in Ehingen hätte stattfinden sollen.

Menge Arbeit und viel Kreativität

Es ist eine Menge Arbeit und viel Kreativität, die die beiden Macher Arthur Fuchs (Kügele) und Jürgen Jäger (Krettenweiber und Büttel) in die Ausstellung gesteckt haben. Zuerst mussten die beiden Mitglieder des Narrenrats die sechs weiteren Donau-Zünfte kontaktieren und um ein, wie Jürgen Jäger, sagt „repräsentatives Häs“ bitten. Und die Zünfte ließen hier natürlich nicht lange auf sich warten.

Aus Munderkingen bekam die Narrenzunft Spritzenmuck ein Wusele, der Mohr wurde aus Riedlingen bereit gestellt, die Narrenfreunde aus Sigmaringen haben eine Traditionsfledermaus nach Ehingen geschickt, für die Stettener steht natürlich der Bock in der Ausstellung.

Die Friedinger haben ihren Narr nach Kügeleshausen entsandt und der Schellennarr aus Mühlheim schließt dann die Figuren der Landschaft Donau in der Ausstellung ab. Für Ehingen steht exemplarisch der Muckenspritzer in der Ausstellung. Seit Oktober arbeiten Arthur Fuchs, als pensionierter Kunstlehrer der kreative und künstlerische Kopf der Ausstellung, und Jürgen Jäger an dem Projekt, das nun seit Samstag im Sparkassen-Schaufenster zu sehen ist. „Wir haben die Ausstellung für das Landschaftstreffen geplant. Das ist jetzt abgesagt, aber an der Ausstellung halten wir fest. Das war schon im Sommer klar“, betont Jürgen Jäger.

Nicht nur einfach so zu sehen

Arthur Fuchs war es wichtig, die Figuren mit ihren Häsern „nicht einfach so“ in das Schaufenster zu stellen. „Deshalb habe ich mit ein paar Helfern ein Relief gebaut, das die Landschaft Donau zumindest symbolisieren soll“, sagt Fuchs, der hier praktische Hilfe von den Narren Wolfgang Jäger, Nik Johannsen, Annette Braun und Jürgen Nußbaumer bekommen hat.

Gerne natürlich hätten die Ehinger Narren eine offizielle Ausstellungseröffnung gemacht, zu der auch der Landschaftsvertreter Max Stöhr bereits zugesagt hatte.

Nun können die Menschen eben die Ausstellung im Sparkassen-Schaufenster Tag und Nacht bewundern, frei nach dem Motto: „Fasnet geits sonst auf dr Gass, aber des Johr en dr Sparkass.“