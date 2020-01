Narren springen bei Dämmerung

Auch in diesem Jahr findet in Weißensberg wieder der Dämmersprung statt. 70 Zünfte, Vereine und Musikgruppen darf der Weißensberger Narrenverein am Samstag, 25. Januar, begrüßen. Ab 15.30 Uhr wird die bunte Narrenschar durch die Straßen ziehen.

Treffpunkt der Zünfte ist der Aufstellungsplatz in der Waldstraße, von dort schlängeln sich Geister, Weible, Teufel und Burgnarren durchs Ösch, der Kirchstraße ab in die Schulstraße. Der Sprecherwagen wird an der Ecke Waldstraße/ Kirchstraße stehen. Die Präsidentin des Weißensberger Narrenvereins, Melanie Flax, wird mit Ehrenpräsident Roland Flax den Dämmersprung kommentieren, informieren die Narren in einem PResseschreiben.

Entlang der Umzugsstrecke erwarten die Gäste Stände der Ortsvereine. Am noch nicht ganz fertiggestellten Platz vor der Festhalle bewirtet der Narrenverein mit kulinarischen Köstlichkeiten, wie Glüh-Gin und Dinette. Natürlich darf das Discozelt nicht fehlen und für die Hartgesotteneren das Metalzelt. Wer es ruhiger mag, kann es sich nach dem Umzug bei Kaffee und Kuchen in der Halle gemütlich machen. Da die Parkmöglichkeiten in Weißensberg sehr begrenzt sind, werden die Gäste vonseiten der Narren gebeten, mit dem Stadtbus zu kommen. Der Narrenrat des Weißensberger Narrenvereins um Präsidentin Melanie Flax und das Organisationsteam sowie alle Mitglieder freuen sich auf einen hoffentlich reibungslosen und unfallfreien Tag auf der närrischen Meile von Weißensberg.