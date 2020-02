Narren feiern beim Umzug in Stetten noch einmal fröhlich und ausgelassen

Achstetten (son) - Nun ist sie wieder vorbei, die Fasnetszeit, und es kehrt Ruhe ein in den Hochburgen des närrischen Treibens. Dass auch Stetten, zumindest am Fasnetsdienstag, zu diesen gehört, war am Dienstag beim Umzug der Narrenzunft Kleiekotzer zu sehen.

Trotz einiger kalten Windböen und ein paar Regentropfen war die Umzugsstrecke dicht gesäumt von Zuschauern. Die rund 60 Gruppen und auch alle anderen Fasnetsbegeisterten nutzen die Gelegenheit, nochmals so richtig ausgelassen zu feiern.

Live-Musik für beste Unterhaltung

Zu sehen gab es viele fantasievolle Maskierungen und zu erleben etlichen Schabernack. Zudem sorgten verschiedene Musikgruppen mit ihrer Live-Musik für beste Unterhaltung und luden zum Schunkeln und Mitsingen ein. Also ein rundum ungetrübtes närrisches Erlebnis.

Traditionell machte der Stetter Musikverein als Narrenkapelle den Auftakt zum bunten Fasnetsumzug, dicht gefolgt von den Kindern des Kindergarten St. Michael, die als kleine Früchtchen verkleidet schöne Hingucker waren.

Narrenruf oder Konfettiregen

Etliche Hexenzünfte waren unterwegs und auf frische Beute aus. Vorzugsweise junge Mädchen wurden kurzerhand über die Schulter geworfen und verschleppt, um sie danach in großen Bottichen mit Konfetti zu baden oder in Christbaumnetze zu verpacken. Mit dem Konfetti kamen aber auch die Zuschauer in Berührung und bekamen ganze Ladungen davon auf den Kopf oder ins Genick. Verschont wurde nur derjenige, der die richtige Antwort auf den jeweiligen Narrenruf wusste. Dann gab’s sogar ein Schnäpschen oder etwas Süßes zur Belohnung.

Wagemutige Pyramiden

Aber die Narrenzünfte hatten nicht nur Unsinn im Kopf. Sie zeigten sich auch sportlich und begeisterten das Publikum mit etlichen wagemutigen Pyramiden.

Auffallend war, dass man sich um den Nachwuchs in den einzelnen Zünften beileibe keine Sorgen machen musste. Im Kinder- oder Leiternwagen werden schon die Kleinsten mitgenommen. Die etwas größeren marschieren dann an der Hand von Mutter oder Vater und üben sich schon im Verteilen von Süßigkeiten und Konfetti.

Auch nach dem Umzug war noch lange nicht Schluss in Stetten. Bars, Narrenschuppen und Zelte luden ein, sich mit heißen oder kalten Getränken oder Hochprozentigem aufzuwärmen und sich an Kuchen oder Grillwürsten zu laben.