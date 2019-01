Narren aus Seitingen-Oberflacht decken sich mit Konfetti ein

Seitingen-Oberflacht (jeg) - Die Mitglieder des Narrenvereins Seitingen-Oberflacht haben sich für die Fasnet-Auftritte und Umzüge gerüstet. Bei der Hästrägerbörse deckten sie sich mit Konfetti und Süßigkeiten ein. Auch konnten sie für die Busfahrten Tickets kaufen. In diesem Jahr steht vor allem auswärts das Ringtreffen des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg in Aixheim, der Brauchtumsabend in Gunningen, der Umzug in Obernheim und das Ringtreffen in Königsheim auf dem Auswärtsprogramm. Aber auch im Ort wird dem Brauchtum der Fastnacht Rechnung getragen.