Namensgeber in Nationalsozialismus verstrickt: Stadt lässt Straßennamen prüfen

Eine Straße umzubenennen liegt in der Zuständigkeit des Gemeinderats, der darüber öffentlich beraten muss. Bei der Straßenbenennung dürfen auch die Interessen der Anlieger nicht übersehen werden. Eine Umbenennung bringt wegen der Adressänderung für Anlieger, Post und Verwaltung einige Nachteile mit sich - Pässe und Ausweise, Führerscheine und andere Dokumente müssen geändert werden, Briefköpfe, Mailadressen und so weiter. Allerdings ist das in digitalen Zeiten einfacher als früher, als mehrere Behördengänge nötig waren. In einigen Orten hat die Kommune die mit einer Adressänderung verbundenen Kosten übernommen.

In Freiburg hat es erst vor wenigen Jahren eine Klage gegen eine Umbenennung einer Straße gegeben, die nach einem Nazi benannt war und nach der Empfehlung einer Historikerkommission umgetauft werden sollte; das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen.