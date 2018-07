Mit einem bunten Programm haben die Vereine in Pommertsweiler am Freitagabend die Einweihung ihrer sanierten und erweiterten Turn- und Festhalle gefeiert. Im Rahmen der Feier wurde der Gesamtgemeinde Abtsgmünd die Urkunde als staatlich anerkannter Erholungsort verliehen.

Von unserem Mitarbeiter Wolfgang Fath

Nach knapp zwölf Monaten Bauzeit ist die sanierte und erweiterte Turn- und Festhalle wieder in Betrieb genommen worden. Neben den technischen Erneuerungen steht auch ein um 25 Prozent erweitertes Raumangebot zur Verfügung.

Mit dem Lied „Komm bau ein Haus, das uns beschützt“ umrahmte der Schalomchor die kirchliche Weihe durch Pfarrer Martin Gerlach und Pater Johny Maniamkeril. Ein beschützendes Haus soll die Halle nun für die Schule und die Vereine in Pommertsweiler sein. „Wir wollen mit der sanierten und erweiterten Halle nicht nur die Traditionspflege, sondern auch die zukunftsorientiere Entfaltung sicherstellen“, betonte Bürgermeister Georg Ruf. Ruf erinnerte daran, dass in den vergangenen zehn Jahren rund fünf Millionen Euro in die Infrastruktur des Teilortes Pommertsweiler investiert worden seien. Man sollte jedoch für die Halle nun auch einen Namen festlegen, appellierte der Bürgermeister an die Adresse des Ortschaftsrates. Die Halle habe rund 1,68 Millionen Euro gekostet, 388 000 Euro seien an Zuschüssen aus dem IVP-Landesförderprogramm geflossen, sagte Ruf. Sein Dank galt dem Architekten und seinen Team. Diese hätten mit der Kostenplanung und Umsetzung eine Punktlandung hingebracht, lobte er. Architekt Mathis Tröster bedankte sich für die spannende Aufgabe und das entgegengebrachte Vertrauen. Anstatt des symbolischen Schlüssels überreichte er Bürgermeister Georg Ruf einen Scheck über 1000 Euro für Spiel- und Sportgeräte. Landrat Klaus Pavel gratulierte zum gelungenen Werk. Man brauche für das Miteinander in der Gemeinschaft Plätze, an denen man sich treffen und verwirklichen könne, sagte er.

Für Ortsvorsteher Egon Ocker ist die neue Halle ein weiterer bedeutender Meilenstein in der Teilortsentwicklung. Er dankte Bürgermeister Edwin Hahn aus Adelmannsfelden für die Mitnutzung der Otto-Ulmer-Halle durch die Sportler aus Pommertsweiler. Gerne werde man im Gegenzug den Adelmannsfelder Sportlern die Möglichkeit geben, in der neuen Halle in Pommertsweiler übergangsweise Sport zu treiben.

Musikalisch umrahmten der Musikverein Pommertsweiler unter Leitung von Magnus Barthle und der Gesangverein unter Leitung von Ladislaus Martzy sowie Luzia Ulsch mit dem Schalomchor die Feier. Für Heiterkeit sorgten die Laiendarsteller der Gruppe Nachtgrabba. Dem Sportverein Pommertsweiler oblag die Bewirtung der Gäste, wobei die vergrößerte Catering-Küche ihre erste Bewährungsprobe bestand.