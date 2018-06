Naldo will Werder Bremen sofort verlassen

Bremen (dpa) - Werder Bremens Innenverteidiger Naldo will den Fußball-Bundesligisten noch vor Ende Januar verlassen. Der Brasilianer hat nach eigener Aussage ein Angebot von Internacional Porto Alegre. In Belek werde er mit Klaus Allofs sprechen, sagte der beste Abwehrspieler von Werder vor Journalisten am Tag vor dem Abflug ins Trainingslager in der Türkei. Dort bereitet sich Werder auf die Rückrunde vor. Clubchef Klaus Allofs hatte noch am Montag gesagt, dass Werder in der derzeit laufenden Transferperiode keinen Spieler abgeben will.