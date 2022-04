Nahwärmenetz wird deutlich größer

Sigmaringen (sz) - Die NRS (Nahwärme Region Sigmaringen) bauen ihr viertes und bisher größtes regenerative Wärmenetz. Mit dem Spatenstich haben die Arbeiten für die Heizzentrale des Wärmenetzes Jungnau begonnen, wie die Beteiligen mitteilen. Im Zuge der Bauarbeiten werden auch andere Leitungen erneuert.

Nachdem es im Projektverlauf bisher vor allem durch aufwendige und komplizierte Abstimmungen der Planungen zu Verzögerungen von rund einem Jahr gekommen war, geht es jetzt beim Wärmenetz in Jungnau los. Zum Spatenstich für die Heizzentrale hatten die NRS und der Ortsvorsteher Anton Fetscher gemeinsam eingeladen. Am Bauplatz neben der Schlossgartenhalle waren die Bagger aktiv und hatten bei eisigen Temperaturen den Humus bereits vom Baufeld abgeschoben.

Ortsvorsteher Anton Fetscher verglich in seinem Grußwort die Errichtung von Wärmnetz und Glasfaser in seiner Bedeutung mit dem Bau der Wasserversorgung vor rund hundert Jahren. Man lege nun den Grundstein für das nächste Jahrhundert. Rückfragen von anwesenden Gemeinderäten zielten darauf ab, wie viel Öl man den jetzt noch bestellen müsse, bis die Nahwärme kommt.

„Angesichts der schmerzlich hohen Ölpreise warten die Jungnauer Hauseigentümer dringend auf den Anschluss ihrer Gebäude an das regenerative Wärmenetz, weil dieses die Wärme deutlich günstiger liefern wird. Es ist höchste Zeit, dass wir jetzt mit dem Bau beginnen. Und es ist ein kleiner Schritt aus der fatalen Abhängigkeit von fossilen Energien aus despotisch regierten Ländern“, sagte NRS-Geschäftsführer Bene Müller.

An der „NRS Nahwärmegesellschaft Region Sigmaringen mbH“ sind als Gesellschafter je zur Hälfte die Stadtwerke Sigmaringen und das regionale Bürgerunternehmen Solarcomplex beteiligt und stellen jeweils einen der beiden Geschäftsführer, dies sind Oliver Dreher für die Stadtwerke und Bene Müller für Solarcomplex. Ziel des Unternehmens ist der Aufbau und Betrieb von Wärmenetzen im Landkreis Sigmaringen.

In Betrieb sind bisher Wärmenetze in drei Gemeinden, in Veringendorf, Storzingen und Hausen im Tal.

In Jungnau wird die Wärmenergie bereitgestellt aus einem Solarkollektorfeld mit rund 2400 Quadratmetern (Sommerbetrieb) sowie einem Hackschnitzekessel mit 700 kW (Winterbetrieb). Das Wärmenetz wird eine Trassenlänge von rund sieben Kilometern haben. Die Gesamtinvestion für das Projekt beträgt laut Pressemitteilung mehr als sieben Millionen Euro netto. Aus dem Förderprogramm des Bundes „Wärmenetze 4.0“ wird ein Zuschuss in der Größenordnung von etwa zwei Millionen Euro erwartet.

Es liegen 160 unterzeichnete Verträge mit Hauseigentümern vor, entweder zur direkten Wärmelieferung oder zur Vorverlegung des Anschlusses aufs Grundstück oder ins Gebäude. Interessenten, deren Gebäude entlang der Wärmenetztrasse liegen, können sich auch weiterhin anschließen.

Im Rahmen der Tiefbauarbeiten verlegt die Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen mbH zugleich auch Leitungen für Glasfaser im Ort. Außerdem nutzen die Stadtwerke Sigmaringen die Gelegenheit, um abschnittsweise Wasserleitungen zu sanieren und Stromfreileitungen in die Erde zu legen.