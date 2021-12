Nahe Klinikum: Schnellteststelle öffnet ihre Pforten

„Schräg gegenüber“ des Asklepios Klinikums hat nach eigenen Angaben am Sonntag, 19. Dezember, eine Corona-Schnellteststelle in Lindau ihre Türen geöffnet – in der Friedrichshafener Straße 81/83. Laut Pressetext informiert die DMR Invest GmbH die Öffentlichkeit „insbesondere nach Rücksprache mit dem Klinikum Lindau wegen der besonderen Nachfrage an Schnelltestungen für Besucher des Klinikums“.

Weiter heißt es: „Besucher werden gebeten, über den Internetauftritt www.lindau-test.de einen Termin zu buchen.“ So würden Wartezeiten gering gehalten und reibungslose Abläufe sichergestellt. Wer ohne Internetzugriff ist oder kein Mail-Postfach hat, dem sollen Besuche auch ohne Terminbuchung ermöglicht werden.

Für Termine ohne Buchung seien insbesondere folgende Zeiträume in den Tagen vor Weihnachten eingerichtet: Dienstag, 21., bis Donnerstag, 23. Dezember, jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr.