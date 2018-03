Nachwuchsturner starten in die Saison

Mit zwei Heimwettkämpfen starten die Turner der TG Wangen/Eisenharz am heutigen Samstag in die Ligasaison des Schwäbischen Turnerbundes. Um 12 Uhr starten das Nachwuchsteam gegen die WKG Donau/Alb in die Kreisliga, um 16 Uhr trifft die Turngemeinschaft in der Verbandsliga auf die TG Schömberg.

Mit einem Altersdurchschnitt von unter 13 Jahren startet die dritte Mannschaft der TG als eine der jüngsten Mannschaften in die Saison. Mit Jakob Teiber, Janis Hermel, Leo Mörsch, Tizian Müller, Felix Biggel, Julian von Kirn, David Stüber und Manuel Zodel gehen heute acht Nachwuchsturner an die Geräte, die auch bereits im vergangenen Jahr Erfahrung in der Kreisliga sammeln konnten. Auf Pascal Schober, mit 15 Jahren der Erfahrenste im Kader, muss das Team verletzungsbedingt beim ersten Wettkampf verzichten. Neu im Team sind mit Felix Wetschorek, Elias Schmelzenbach und Benjamin Mayer drei Turner des Jahrgangs 2006, für die allerdings die Startfreigabe vom Verband noch fehlt, die aber heute zumindest beim Einturnen erstmalig STB-Liga-Luft schnuppern sollen und im Laufe der Saison ihre Einsätze im Wettkampf bekommen werden.

Aufstieg in Bezirksliga als Ziel

Die Mannschaft hat sich als Ziel gesetzt, in diesem Jahr den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Rang zwei in der Kreisliga-Süd würde reichen, um sich für den Aufstiegswettkampf Ende April zu qualifizieren. Gegen die WKG Donau/Alb geht das junge Team auf jeden Fall als Favorit in den Wettkampf. Bereits im vergangenen Jahr gelang in Laichingen ein deutlicher Auswärtssieg.

Mit einem starken Kader geht die zweite Mannschaft in der Verbandsliga an den Start. Aufgrund der Startregelung des STB dürfen alle Turner unter 19 Jahren, die auch in der Bundesliga geturnt haben auch in der Verbandsliga an die Geräte gehen. Somit kann die TG auf einige Stammturner der Bundesligamannschaft zurückgreifen. An die Geräte gehen am heutigen Samstag Stefan Merath, Moritz Mittmann, Manuel Drechsel, Felix Kimmerle, Jakob Hölz, Guido Stadelmann, Lukas Mader und Bernd Stadelmann. Verzichten muss das Team beim ersten Wettkampf auf Hannes Müller. Mit dem heutigen Gegner, der TG Schömberg verbindet die Turner eine langjährige freundschaftliche Beziehung aus vielen Duellen in der STB-Liga und der einen oder anderen gemeinsamen Party auf Turnfesten in ganz Deutschland. Als Ziel für den Wettkampf hat das Team von Trainer Robert Teiber ausgegeben, den Wettkampf zu gewinnen und das eine oder andere neue Teil in den Übungen zu präsentieren. Ob es die Mannschaft schafft, um die Aufstiegsplätze mit zu kämpfen, wird sich im Laufe der Saison zeigen. Mit dem Abstieg will das Team allerdings nichts zu tun haben.

Die Wettkämpfe beginnen um 12 Uhr (Kreisliga) und um 16 Uhr (Verbandsliga), das Einturnen startet je eine Stunde früher. Der Eintritt für beide Wettkämpfe ist frei.