Nachwuchsrennfahrer im Herzen der Stadt

Ravensburg (sz) - Am kommenden Sonntag radeln sie wieder, die Kinder aus nah und fern. Zum zweiten Mal veranstaltet der KJC Ravensburg sein Nachwuchsrennen auf dem Marienplatz im Herzen der Stadt. Während das KJC-Eigengewächs Rafael Buchmann an diesem Wochenende bei der Tour de France an den Start geht, können am 7. Juli . Kinder und Erwachsene Radsport hautnah selbst erleben.

Um 11.30 Uhr geht es los und mit der U11 startet hier das erste Lizenzrennen wo es bis zur Klasse U17 vier spannende Rennen geben wird. Lizenzsportler sind schon ambitionierter unterwegs und in Vereinen aktiv. Der KJC hat hier mittlerweile selbst eine größere Truppe am Start, mit Sprintprämien und extra Geldprämien für Mädchen will man hier Sportler aus ganz Baden Württemberg und dem Umland nach Ravensburg locken.

Dazwischen wird auch Einsteigern vom Laufrad bis ins Jugendliche Alter die Chance geboten, über den Marienplatz und auf einer abgesperrten Runde zu fetzen. „Hier kann wirklich jeder mitmachen, egal was für ein Rad und ob schon Erfahrung oder nicht. Lediglich Helm und eine funktionierende Bremse sind hier Pflicht“, sagt Organisator und Mountainbike-Radprofi Daniel Gathof vom KJC. Zusammen mit Tobias Hübner veranstaltet er den Event. „Der Zuspruch in den Einsteigerrennen ist groß, bei den Lizenzfahrern nicht ganz so sehr. Umso wichtiger, dass möglichst viele auf und neben der Rennstrecke zur Unterstützung und zum anfeuern vorbeikommen“, so Hübner weiter.

Deswegen sind die Schülerrennen auch Teil der Oberschwäbischen Rennserie OMV-Cup, wo die Vielseitigkeit auf dem Rad gefördert wird und Vereine wie Friedrichshafen, Amtzell, Bad Waldsee und eben auch Ravensburg eine Renn-Serie gebildet haben. Ebenso wird man mit der Integration der „Guten Radler“ erstmals auch Erwachsene zum Radsportfest locken.

Sternfahrt ist geplant

Im Zuge einer Sternfahrt sind hier alle Radgruppen, Vereine, Treffs oder auch einzelne Personen aufgerufen, sich zwischen 14 und 14.30 Uhr auf dem Marienplatz einzufinden und am Stand des Vereins zu melden. Natürlich mit einer kleinen Spende für den guten Zweck. Diese dürfen dann auch auf der Rennstrecke in freier Fahrt ein paar Runden drehen und werden vom Sprecher vorgestellt, um dann danach die Highlights, das Laufradrennen und das Kriterium der U17-Lizenzsportler, zu bereichern.

„Der Support von Stadt, einheimischen Firmen und unseren Helfern ist enorm, hierfür schon mal Danke und ohne würde es nichtgehen. Wir fiebern einem tollen Sonntag entgegen und freuen uns über jeden, dem wir ein wenig Begeisterung für den Radsport mitgeben können. Erst bei uns und dann im TV, wenn Emu Buchmann an der Tour hoffentlich zu überzeugen weiß“, sagen die zwei KJC-Macher weiter.

Auch das Rahmenprogramm ist bunt. Vom 1881 Foodtruck über einen kleinen Hindernisparcours, Einlagen der Schützentrommler bis zur Verlosung eines Reven-Carbon-Rahmens unter den Teilnehmern ist einiges geboten.

Los geht es um 11.30 Uhr mit dem Rennen der U11/U13 über zehn Runden. Die U13/U15 fährt ab 12 Uhr über 20 Runden, das Schülerrennen der U7/U9 über 600 Meter ist um 12.30 Uhr, das der U11/U13 über 1800 Meter ist um 12.40 Uhr. Das Lizenzrennen U15/U17 über 30 Runden beginnt um 13 Uhr, das Schülerrennen dieser Altersklasse ist um 14 Uhr und geht über sechs Runden à 600 Meter. Die Sternfahrt unter dem Motto Radfahren für Kinder beginnt gegen 14.15 Uhr, um 14.45 Uhr ist das Laufradrennen für Kinder unter fünf Jahren über 200 Meter. Das längste Rennen des Tages ist das Lizenzrennen U17/U19 über 50 Runden ab 15 Uhr.