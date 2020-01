Nachwuchsprojekt von Oberstaufen nach Balderschwang verlegt

Auch in dieser Wintersaison veranstaltet der Allgäuer Skiverband (ASV) wieder die „ASV Sparkassen-Talentiade“, ein Langlauf-Event für Kinder der Jahrgänge 2007 und jünger, wobei hier Spiel, Spaß und Bewegung im Vordergrund stehen. Stoppuhren sind bei dieser Veranstaltung verbannt, schreibt der ASV in einer Mitteilung, sodass die Kinder bei Slalomelementen, Schlupftoren, Achterlaufen, Rückwärtslaufen und eingebauten Wellenbahn voll auf ihre Kosten kommen. Das Event wurde am vergangenen Samstag wegen einer nicht ausreichenden Schneeauflage auf der Kalzhofer-Loipe in Oberstaufen abgesagt und um eine Woche verschoben. Neuer Termin ist Samstag, 25. Januar, um 10 Uhr in Balderschwang. Treffpunkt ist am Feuerwehrhaus. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Startgebühr wird nicht erhoben. Leihmaterial (LL-Skier, Stöcke, Schuhe) ist in ausreichender Menge vorhanden.