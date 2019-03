Nachwuchsnarren tanzen

Der HarmonikavereinWurmlingen hatte unter der Regie von Regina Zepf und Katja Butsch zur Kinderfasnet in der Schlosshalle eingeladen. Dabei gab es neben den vielen Mitmachaktionen auch ein kleines Schauprogramm: Vom Turnverein präsentierten die Crazy Unicorns, die Little Ladies und die Dancing Stars ihre Tänze. Zu Beginn war auch die Narrenzunft mit Zunftrat, Füchsen, Hexen und Hansele mit von der Partie und verteilten großzügig jede Menge an Bonbons an den närrischen Nachwuchs. (ws) Foto: Walter Sautter