Nachwuchsmusiker können sich fürs Bandcamp im Herbst bewerben

Zum zweiten Mal präsentiert das Popbüro Bodensee-Oberschwaben mit dem Jugendhaus und der Musikschule Ravensburg vom 30.Oktober bis zum 5. November die „Ravensburger Musikwoche“. Noch bis zum 31. Mai können sich Nachwuchsbands bewerben, die sich in den Herbstferien bei einem intensiven Training mit dem professionellen Banddasein beschäftigen möchten.

Für das Bandcamp in den Herbstferien sucht das Popbüro Bodensee-Oberwschaben junge Bands und Musiker, die durchschnittlich 24 Jahre alt sind -- aber auch deutlich jünger sein dürfen -- und in der Umgebung von Ravensburg im Umkreis von etwa 50 Kilometern leben. Auch eine Band aus einer Partnerstadt von Ravensburg hat die Möglichkeit, am Bandcamp teilzunehmen. In der Woche werden die Musiker in den Bereichen Bandarbeit, Songwriting, Medien, Management, Marketing und Liveauftritte gefördert sowie im Einzelunterricht am jeweiligen Instrument gecoacht. Höhepunkt der Musikwoche ist das öffentliche Abschlusskonzert in der Oberschwabenhalle.

Bei der Anmeldung benötigt das Popbüro Bandnamen, Infos über die Bandmitglieder wie Alter und Instrument, den Namen eines Ansprechpartners mit Adresse, eine Bandbiografie, ein Pressebild, eine CD mit drei eigenen Songs (Demoaufnahmen reichen) und Informationen zu bisherigen Aktivitäten wie Konzerten.

Die „Ravensburger Musikwoche“ mit dem Bandcamp gab es zum ersten Mal im vergangenen Jahr. Auch die Bands „Manarun“ und „Trinity Lane“ waren dabei. „Trinity Lane“ aus Bad Saulgau schaffte es sogar unter die besten acht Bands für das „Popcamp 2010“ in Hamburg. Insgesamt wurden mehr als 50 Bands aus Deutschland durch die Fördereinrichtungen nominiert. Der Deutsche Musikrat wählt Ende Mai aus den ersten acht aus, welche fünf Bands die umfangreiche Förderung des Deutschen Musikrates erhalten.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.b-o.popbuero.de und www.musikrat.de.