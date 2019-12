Nachwuchsheber holen Gold und Silber

Zum sportlichen Jahresabschluss ist es für den Gewichtheber-Nachwuchs der ASV Tuttlingen nach Weinheim zum Zwei-Burgen-Turnier gegangen. Fabio Braunbart gewann Gold, seine Schwester Mia holte sich nach Gold im vergangenen Jahr 2018 diesmal Silber.

Mia startete in Gruppe eins, in der Gewichtsklasse bis 40kg Körpergewicht. Die ASV-Athletin fing ihren Wettkampf mit 17kg im Reißen an, den sie gut meisterte. Im zweiten Versuch steigerte Mia Braunbart auf 19kg, der ebenfalls gültig war. Im dritten Versuch holte sich die neunjährige Heberin eine neue Bestleistung von 21kg. Im Stoßen begann sie mit 24kg und steigerte dann auf 26 kg. Dieser Versuch wurde allerdings im Ausstoß als ungültig gewertet. Somit wiederholte die ASV-Heberin im dritten Versuch die 26kg. Diesmal gab es nichts zu bemängeln und die Silbermedaille war sicher. Gold holte sich Osana vom Kraft-Werk Schwarzach.

In Gruppe drei durfte dann Fabio in der Gewichtsklasse bis 50kg ran. Er hatte das Ziel, einen Hattrick zu schaffen, nach 2017 und 2018 auch dieses Jahr den Sieg beim Zwei-Burgen-Turnier zu holen. Er meisterte alle sechs Versuche technisch einwandfrei und siegte souverän mit acht Kilogramm Vorsprung. Im Reißen bewältigte der zehnjährige ASV-Athlet 24, 27 und im dritten Versuch 29kg. In der zweiten Disziplin hob Fabio 34,37 und 39kg.

Nun hat der ASV Nachwuchs ein paar Wochen Pause, bevor die Vorbereitungen für die Landesmeisterschaften und Süddeutschen Meisterschaften losgehen.