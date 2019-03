Nachts schleicht der Teufel durchs Schtetl

Sie ist ein kleines Kraftpaket und bemerkenswert klein ist auch ihr Drumset: Allison Miller, Schlagzeugerin aus New York. Den meisten Besuchern im Casino Kulturraum ist sie kein Begriff. Aber wenn sie es schafft, Myra Melford in ihre Band zu kriegen, muss sie schon was auf dem Kasten haben.

In der Tat: Die Duette und Duelle, die sich die zierliche Pianistin mit Allison Miller liefert, setzen einen Quantensprung an Energie frei. Und das, obwohl die beiden nicht unbändig nebeneinander her spielen, sondern Miller sich hineinverzahnt in Melfords Akkorde, bis sie sich gemeinsam zu einem unbändig schnellen Tremor steigern. Wenn Klänge spritzen könnten, wäre das Publikum tropfnass.

Allison Miller schöpft mit ihrer Band aus der Musikgeschichte und gewinnt gerade daraus ihre Originalität. Denn an den Grenzen des Jazz macht sie nicht Halt. Deshalb hat sie etwa die Geigerin Jenny Scheinman mit an Bord. Scheinman liefert nicht nur wunderschöne Melodielinien, die mitunter an Kaffeehausmusik erinnern, sondern auch minimalistische Motivwiederholungen in der Manier des Penguin Cafe Orchestra. Zudem erinnert ihr rau über die Saiten reibender Bogen an die osteuropäische Folklore. Schließlich fiedelt sie sich in einen Rausch, bei dem der besagte Bogen Haare lässt und sich das Publikum unter ihrem starren Blick wie gebannt fühlt. Ben Goldberg entfaltet keine minderen Kräfte. Der Klarinettist verbindet Swing mit Klezmer und wahrt noch im größten Tempo melodischen Schwung.

Der Jazz von Allison Miller und ihrer Band funktioniert wie eine eigenwillige Maschine – vor allem gegen Ende der Stücke, wenn sich die Hochtourigkeit herunterschraubt und man im stockenden Pizzicato-Zupfen der Geige und den vereinzelten Trompetenstößen von Kirk Knuffke gleichsam Kolben zu hören meint, die aber keineswegs schwerfällig sind – sondern leicht wie Schmetterlinge, die kurz vor dem Abflug stehen, jeder in die Richtung, die ihm gefällt.

Wenn das Wort Maschinenhaftigkeit fällt, verwundert es nicht, dass Allison Miller schon mal trommelt und wirbelt, als würde sie einen der eigenwillig stolpernden Songs von Kurt Weill interpretieren. Aber es ist ein Weill, den ihre Band durch die Schrägheiten eines Eric Dolphy führt.

Neutönerisches ist Miller so wenig fremd wie die Latino-Rhythmen, die Myra Melford am Klavier entzündet oder die abgründig preschenden Grooves von Todd Sickafoose, über die Geigerin Jenny Scheinmann zigan- und bluesgeschwängerte Eskapaden legt. Wenn dann noch Ben Goldbergs Klarinette tanzt, möchte man glauben, der Satan schliche nachts durchs Schtetl. Höhepunkt ist hier ein Solo von Bandleaderin Allison Miller, für das ihr eine Snaredrum und die große Trommel genügen. Das Ergebnis dieser effektiven Bescheidenheit: Jubelrufe aus dem Saal. „Fuster“ heißt dieses Stück, und es ist der ideale Einstieg in den Kosmos von Allison Miller, weil hier neben der übrigen Vielfalt auch noch spanischer Stolz eine Rolle spielt, den vor allem Trompeter Kirk Knuffke vermittelt. Dabei steht er mit einem Bein zugleich in mexikanischen Mariacchi-Spielarten und könnte mit seiner gezogenen Melancholie glatt bei der Popband Calexico einsteigen.

Allison Miller leuchtet den ganzen Abend über vor Freude, und sie hat allen Grund dazu. Wem es gelingt, so mitreißend, traditionsbezogen und innovativ zu klingen, hat die Quadratur des Kreises vollzogen.