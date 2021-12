Nachruf Rudolf Sauter vom Kreisverband Allgäu-Oberschwaben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wir nehmen schweren Herzens Abschied von unserem Zuchtfreund und ehemaligen KV Vorsitzenden Rudolf Sauter, der nach langer schwerer Krankheit am 25. November im Alter von 71 Jahren im Hospiz in Ravensburg verstarb.

Über Jahrzehnte führte Rudolf den Kleintierzuchtverein Z 407 Weingarten als 1. Vorsitzender, bis er 2021 sein Amt an seinen Nachfolger Manfred Fortenbacher übergeben konnte.

Er war Organisator vieler Lokal- und Kreisschauen und legte den Grundstein für die Vereinszuchtanlage des Vereins. Für sein unermüdliches Wirken und Schaffen zum Wohle des Vereins wurde er 2021 zum Ehrenvorsitzenden des Kleintierzuchtvereins Weingarten ernannt. Das Wohl seines Vereins lag Rudolf bis zum Schluss sehr am Herzen.

Ab 2001 arbeitete Rudolf mit großem Engagement zusammen mit Bruno Rückgauer an der Vereinigung der Kreisverbände Allgäu, Bodensee und Ravensburg zu einem starken und leistungsfähigen Kreisverband. Im Jahr 2003 war es dann soweit, und Rudi wurde von der Gründungversammlung in Vogt zum Vorsitzenden des neuen Kreisverbandes „Allgäu – Oberschwaben“ gewählt.

Seit 2019 war Rudi aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen bestrebt den Kreisverband in eine geordnete neue Führung zu lenken. Bedingt durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie gelang dies erst zum Herbst 2021.

Über viele Jahre hinweg organisierte Rudolf für die Züchterinnen und Züchter im Kreisverband Sammeltransporte zu den Bundes- und Europa-Schauen.

Für seine großen Verdienste um unseren Kreisverband wurde Rudolf am 23. Oktober 2021 von der Kreisversammlung zum Ehrenvorsitzenden des KV Allgäu-Oberschwaben ernannt. Als aktiver Züchter widmete sich Rudolf vielen Rassen wie z. B. Deutsche Kleinwidder weiß und wildfarbig/weiß, Kleinschecken schwarz/weiß und blau/weiß, Kleinsilber gelb, Castor Rexe sowie Weiß Rexe. Mit seinen Tieren errang er regelmäßig auf Lokal-, Kreis-, Landes-, Bundes- und Europa-Ebene große Ausstellungserfolge.

So wurde Rudi u. a. mehrfach als Landessieger, Landesmeister, Bundessieger, Bundesmeister, Europameister und Europa-Champion ausgezeichnet. Auch in unserem Landesverband Württemberg/Hohenzollern war Rudolf aktiv. Von 2013 bis 2021 war er Vorsitzender der Schieds- und Schlichtungs-Stelle sowie über viele Jahre Kassenprüfer. Darüber hinaus engagierte er sich als aktiver Züchter und Funktionär in verschiedenen Clubs.

Für seine Verdienste um Verein, Kreisverband, Landesverband, Vereinigte Spezialclubs, ZDRK und die Rassekaninchenzucht wurde Rudolf im Laufe der Jahre durch viele Ehrungen ausgezeichnet: 2010 „Meister der Schwäbischen Rassekaninchenzucht“; 2014 „Meister der Deutschen Rassekaninchenzucht“. Die Rassekaninchenzucht und seine ehrenamtliche Tätigkeit in Verein und Verband prägten sein Leben über Jahrzehnte.

Wir werden unseren Rudi vermissen und ihm ein Ehrendes Andenken bewahren.

Rudi wir sagen von Herzen „Danke“ für die Zeit mit Dir.