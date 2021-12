Nachruf: Mit Franz Kuhn ist ein echter Pfahlheimer im Alter von 93 Jahren gestorben

Der engagierte Pfahlheimer Franz Kuhn ist am Samstag, 11. Dezember, im Alter von 93 Jahren in seinem Geburtshaus in Pfahlheim gestorben.

Als erstes von zwei Kindern wurde Kuhn am 2. Juni 1928 in Pfahlheim im Haus seiner Eltern Xaver und Anna Kuhn geboren. Nach dem Besuch der Volksschule begann er eine Schneiderlehre bei seinem Vater. Um den väterlichen Handwerksbetrieb weiterzuführen, legte er im Jahre 1959 die Meisterprüfung ab. Ab 1968 betätigte sich Kuhn auch als Versicherungsvertreter beruflich.

1956 heiratete Franz Kuhn seine „Rese“, Theresia Sekler vom „Bärlesmichel“. Sie bekamen drei Kinder. Am 28. Mai 2016 durften beide bei noch guter Gesundheit gemeinsam ihre Diamantene Hochzeit feiern. Als am 22. Oktober 2018 seine „Rese“ verstarb, fehlte ihm die Frau an seiner Seite, die ihn liebevoll versorgte und ihm stets den Rücken für sein berufliches und ehrenamtliches Engagement freihielt.

Franz Kuhn war ein Pfahlheimer durch und durch. Insbesondere seit der Eingemeindung von Pfahlheim nach Ellwangen im Jahre 1973 war ihm esstets wichtig, Pfahlheim als selbstbewusste Ortschaft zu erhalten. Franz Kuhn ist in nahezu allen Pfahlheimer Vereinen Mitglied gewesen. Beim Liederkranz war er 29 Jahre lang Vorsitzender, darüber hinaus war er lange Jahre Vorsitzender des Kirchenchors.

Viele Vereine hat er mitgegründet. Die gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung spiegelt sich in der Pfahlheimer Vorstandsrunde wider, in der er mehrere Jahre als Sprecher fungierte. Die Vorstandsrunde war auch viele Jahre für den Fasching in Pfahlheim verantwortlich, und so war Kuhn auch hier stets mit närrischem Herzen dabei.

Sein Engagement für die Ortschaft verband er auf geschickte Weise auch mit seiner Leidenschaft, dem Schreiben. Beiden lokalen Zeitungen lieferte er über Jahrzehnte aktuelle und mit viel Hintergrundwissen versehene Zeitungsberichte. Generalversammlungen, Vereinsjubiläen, kirchliche Feste, Geburtstage, Nachrufe, Firmenjubiläen und viele anderen Dinge wurden so durch Franz Kuhn der Öffentlichkeit bekannt.

Gleiches gilt auch für sein Mitwirken an den Festschriften zum 1200-jährigen Jubiläum der Ortschaft und dem 100-jährigen Bestehen der Pfarrkirche Sankt Nikolaus. 1990 erhielt er für dieses große Engagement das Bundesverdienstkreuz verliehen, das er mit Stolz auch stellvertretend für sein Pfahlheim entgegennahm.

Seine Liebe zur Musik verlor er bis zuletzt nicht. Ein „Muss i denn zum Städele hinaus“ auf seiner Mundharmonika, oder das Mitsingen bei „Erlaube mir fein‘s Mädchen“ zeigte, wie tief verwurzelt die Musik in seinem Herzen war. Franz Kuhn verstarb gut umsorgt in seinem Geburtshaus. „I ko nemme sprenge, nemme woidle lofa, aber i ben zufrieden. Alles Jammern würde auch nichts nützen“, hörte man ihn bis zum Schluss sagen.