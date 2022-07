Nachhaltigkeitsaktion für ein sauberes Biberach

Biberach (sz) - Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes, der St.-Elisabeth-Stiftung und der Gruppe Umweltschutz von Boehringer Ingelheim sind vor kurzem zusammengekommen, um das einzusammeln, was andere weggeworfen oder versehentlich verloren haben und Biberach von Müll zu befreien. Das gibt die Stadt Biberach in einer Pressemitteilung bekannt.

Die „kleine Stadtputzede“ findet in Biberach in dieser Form bereits seit vielen Jahren statt und wurde nach zweijähriger coronabedingter Pause in diesem Jahr wieder neu belebt. Dem Team schlossen sich einige neue Gesichter an, unter anderem Tobias Reisenauer, der seit April städtischer Umweltschutzbeauftragter ist. Ausgestattet mit Zangen, Eimern und Müllsäcken machte sich eine Gruppe in den Hirschgraben auf. Die anderen zogen vorbei an den Schulen und Spielplätzen der näheren Umgebung. Über eine Stunde später waren die Eimer und Müllsäcke bereits gut gefüllt und es ging zurück zum Ausgangspunkt. Der Nachmittag endete mit Kaffee, Brezeln und Gebäck.

Auch die „große Stadtputzede“ soll diesen Herbst wieder stattfinden. Bei der großen Stadtputzede befreien Biberacher Schulen und Kindergärten in einem dreiwöchigen Zeitraum Stadt und Landschaft von Müll.