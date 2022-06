„Nachhaltig essen“ für Schülerinnen und Schüler

Um etwas für die Gesundheit der Erde und sich selbst zu tun, können sich Schülerinnen und Schüler der Klassen sieben bis neun im Bodenseekreis diesen Sommer zu Mentorinnen und Mentoren für eine nachhaltige Ernährung ausbilden lassen, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. An insgesamt vier Tagen – am 24. Juni sowie 6., 14. und 18. Juli – jeweils von 9 bis 14.30 Uhr erfahren sie praxisnah Wissenswertes über nachhaltige Ernährung und deren Einfluss auf das Klima, die Gesundheit sowie Wirtschaft und Gesellschaft.

Im Mentoring-Programm werden globale Zusammenhänge erklärt und aufgezeigt, welchen Einfluss bereits regionale Veränderungen auf eine zukunftsfähige Ernährung haben können. Denn auch bei uns verursacht die Lebensmittelproduktion und -verarbeitung laut einer WWF-Studie rund 20 Prozent der gesamten Treibhausgase. Knapp die Hälfte davon entsteht bei der landwirtschaftlichen Erzeugung, vor allem tierischer Produkte. Auch die Art und Weise, wo und in welchen Verpackungen Lebensmittel eingekauft werden, welche Inhaltsstoffe und Zutaten enthalten sind und wie sie gelagert, gekühlt und transportiert werden, wirkt sich unmittelbar auf den Ressourcenverbrauch aus.

Zur Veranschaulichung wird in den Kursen besonders auf die eigene Lebenswelt sowie den (Schul-)Alltag der Jugendlichen eingegangen und wie das neue Wissen weitergegeben werden kann. Gefördert werden aber auch persönliche Kompetenzen wie Verantwortungsbewusstsein sowie Team- und Organisationsfähigkeit. Die Schülerinnen und Schüler lernen so schrittweise, in die Vorbildrolle hineinzuwachsen und Projekte für nachhaltige Ernährung an ihrer Schule umzusetzen. Dies können Ideen und Anregungen für den Schulkiosk, die Unterstützung einer Lehrkraft im themenbezogenen Unterricht oder die Organisation von Infoveranstaltungen sein, beispielsweise um auf die in Deutschland jährlich zwölf Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle aufmerksam zu machen.

Interessierte Schulen, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler erhalten bei Friederike Heß-Böhlen vom Landwirtschaftsamt des Bodenseekreises unter friederike.hess-boehlen@bodenseekreis.de oder unter Telefon 07541 / 204 53 35 das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zum Programm. Pro Schule sind bis zum 21. Juni vier Anmeldungen möglich. Außerdem muss jeweils eine Lehrkraft angegeben werden, die die Betreuung und Unterstützung der Schülermentorinnen und Schülermentoren im Anschluss übernimmt.

Die Veranstaltungen am 24. Juni (Freitag), 6. Juli (Mittwoch) und 18. Juli (Montag) finden in der Schulküche des Karl-Maybach-Gymnasiums in Friedrichshafen statt. Am 14. Juli (Donnerstag) wird in der Schulküche des Bildungszentrums Markdorf geschnippelt und gekocht.

Das Mentoring-Programm „Nachhaltig essen“ wird seit 2018 im Auftrag des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz durchgeführt. 2022 findet es erstmals im Bodenseekreis statt und wird vom Landwirtschaftsamt des Landratsamtes in Zusammenarbeit mit Referentinnen und Referenten des Projekts „globales Klassenzimmer“, Slow Food e.V., Solawi Bodensee e.V. und des Landeszentrums für Ernährung begleitet.