Nachfrage an Begleitungen ist weiterhin groß

Kisslegg (sz) - Mitglieder, Ehrenamtliche und Interessierte haben sich vor Kurzem zur Mitgliederversammlung der Hospizgruppe Kißlegg getroffen. Dabei blickte der Vorsitzende, Matthias Dörrer, im Evangelischen Gemeindehaus auf das Jahr zurück, berichtet die Gruppe in einem Schreiben.

Trotz Coronaeinschränkungen war die Hospizgruppe durch die Teilnahme an den Dekanatstreffen der Hospiz- und Trauergruppen, durch Austausch mit der Regionalgruppe des Hospiz- und Palliativverbandes vernetzt, um Informationen weitergeben zu können. Zum jährlichen Wohlfühlnachmittag waren alle ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und -begleiter zu einer Kirchenführung mit Christl Vidic in die Katholische Kirche eingeladen. Ein Highlight des Jahres war das Zwei-Personen-Theater „Ich erinnere mich genau“ in der Mensa. Es sollte ein Höhepunkt des Festes „Zehn Jahre Hospizgruppe“ sein.

Fünf Hospizbegleiterinnen konnten mit vielen coronabedingten Unterbrechungen ihre Schulung abschließen. Kassier Karin Frey stellte im Kassenbericht des Vereines die Einnahmen und Ausgaben in 2021 vor. Rechnungsprüfer Norbert Kaiser dankte im Prüfungsbericht Frau Frey für ihre ausgezeichnete Arbeit. Vorstandsmitglied Birgit Bolkart gab einen Einblick über das Projekt „Sternenkinder“, zu dem die Hospizgruppe Kißlegg von der Gemeinde zur Mitarbeit eingeladen wurde. Die„Sternenkinder“ sollen im Friedhof in Kißlegg einen würdigen Platz finden, der durch die Gemeinde bepflanzt und von der Hospizgruppe betreut werden soll.

„Wir in Kißlegg erleben immer noch eine blühende Hospizlandschaft“, begann die Koordinatorin Doris Dörrer ihren Bericht. Die Nachfrage an Begleitungen, ob in den Heimen oder Zuhause sei weiterhin groß. So konnten im vergangen Jahr 46 Menschen bis zuletzt begleitet werden. Doris Dörrer bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen, dass trotz der notwendigen Hygieneregeln und Vorschriften viele Ehrenamtliche bereit gewesen seien, die kranken Menschen zu begleiten. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 61 schwerstkranke Menschen durch die Hospizgruppe besucht und begleitet worden. Die Hospizgruppe Kißlegg brauche dringend Verstärkung im Kreise der Ehrenamtlichen. Deshalb sei für Herbst dieses Jahres eine neue Schulung geplant. Gestartet werde am 21. September um 18 Uhr in Kißlegg.

Anschließend wurde ein eigens für diese Mitgliederversammlung produzierter Kurzfilm mit dem Titel „Hospiz lässt tief blicken“ vorgeführt. Dort wurden in Interviews Personengruppen jeglichen Alters über Hospiz und Hospizarbeit interviewt. Der Film fand bei den Zuschauern großen Anklang und ließ bei manchem das Interesse für die Hospizarbeit aufkeimen.