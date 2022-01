Nachbarschaftshilfe startet Aktion für Familien

Die Nachbarschaftshilfe Lindau (B) e.V. startet eine Hilfsaktion für Familien, die sich unverschuldet in einer Notlage befinden. Der Verein kündigte an, Lebensmittelgutscheine im Wert von insgesamt 1000 Euro zu verteilen. Bedürftige können sich ab sofort melden. Jeder Einzelfall werde geprüft und mit Blick auf die jeweilige Lebenssituation über die Höhe der Unterstützung entschieden, teilte der Verein mit.

Die Aktion läuft noch bis Samstag 22. Januar. Die Lebensmittelgutscheine können die Familien dann eine Woche später am 29. Januar im Laden der Nachbarschaftshilfe in der Kemptener Straße 10a abholen. Wichtig für alle, die gern berücksichtigt werden möchten, ist, dass sie einen Antrag an die E-Mail-Adresse info@nachnarschaftshilfe-lindau.de schicken und folgende Angaben machen: Vorname und Familienname des Haushaltsvorstands, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Größe der Familie, also Angaben zu Eltern und der Anzahl der Kinder. Die Antragssteller müssen unbedingt ihre soziale Bedürftigkeit nachweisen. Das heißt konkret, sie müssen in der E-Mail belegen, dass sie Arbeitslosengeld 1 oder 2 (Hartz IV), Wohngeld, Grundsicherung, Sozialhilfe, Elterngeld, Kinderzuschlag, Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen für sehbehinderte und hörgeschädigte Menschen oder Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten. Die Bescheide müssen als Anlage, üblichweise als PDF in der Mial angehängt werden. Unvollständige E-Mails kann die Nachbarschafthilfe leider nicht berücksichtigen. Solche Anträge werden gelöscht. Auch gibt es keinen Rechtsanspruch, einen Lebensmittelgutschein zu erhalten.