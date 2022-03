Nach zwei Jahren Zwangspause gibt es im Mai wieder einen großen Flohmarkt

Bad Saulgau (sz) - Nach zwei Jahren Corona-Pause plant die Tourismusbetriebsgesellschaft Bad Saulgau mbH (Tbg) weider einen großen Flohmarkt mit integriertem Krämermarkt am Samstag, 14. Mai. Das geht aus deiner Pressemitteilun der Tbg hervor. Nach dieser Zwangspause kann in der gesamten Innenstadt unter Einhaltung der dann geltenden Corona-Regeln wieder gekruschtelt und gefeilscht werden. Die Tbg in ihrer Mitteilung die wichtigsten Fragen zum geplanten Markt.

Wann beginnt der Flohmarkt? Ab 6 Uhr werden die Händler im Morgengrauen ihre Stände in der Innenstadt aufbauen. Offizieller Verkaufsbeginn ist um 8 Uhr, Ende um 16 Uhr.

Wo findet der Flohmarkt statt? Der Flohmarkt findet in der gesamten Innenstadt von der Hauptstraße, Ecke Fuchsgasse, über den Kirchplatz, Dreiköniggasse, Pfarrstraße, Parkplatz Buchauer Amtshaus (Viehmarktplatz), Werderstraße, Kasernenstraße, Paradiesstraße, Bachstraße bis zum Quellbrunnen und in der Hauptstraße von der Volksbank bis zur Hindenburgstraße statt. Gleichzeitig ist auf dem Marktplatz von 7 bis 13 Uhr der Wochenmarkt, auf dem man frisches Obst, Gemüse, Fleisch, Eier, Blumen einkaufen kann. Die Krämermarktstände befinden sich vom Wochenmarkt ausgehend in der Bachstraße. In der Hauptstraße und der Fußgängerzone bis zur Eisdiele in der Nähe der Volksbank sind die Imbissstände und einige Händler mit Neuware platziert. Über die Internetseite www.bad-saulgau.de können Nuezter einen Gesamtplan sowie die Einzelpläne mit den zur verfügbaren Plätzen aufrufen.

Was hat sich seit dem letzten Flohmarkt im Jahr 2019 verändert? Der Flohmarktbesucher wird vermutlich keine Veränderung feststellen. Außer dass sich die Innenstadt in den letzten zwei Jahren optisch etwas verändert hat und dass das eine oder andere Geschäft nicht mehr aber dafür das ein oder andere neue Geschäft vor Ort eingezogen ist. Das beste Beispiel dafür ist Elrico – Feine Kost das am Frühlingsflohmarkt in der Fußgängerzone seine Neueröffnung feiern wird.

Was hat sich seit dem letzten Flohmarkt im Jahr 2019 für die Flohmarkthändler verändert? Hier haben wir die Corona-Zeit effektiv genutzt um die organisatorische Abwicklung der Platzvergabe mit der Standbestätigung und der Zahlungsabwicklung nun deutlich zu vereinfachen. Nun kann jeder Flohmarkthändler seinen Wunschplatz direkt – ohne eine sonst übliche Bewerbung und mehrfachem, längerem Schriftverkehr – über das Ticketsystem Reservix unter www.reservix.de oder bei jeder Reservix-Vorverkaufsstelle auswählen, bezahlen und erhält dann gleich sein Ticket mit der Straßenangabe und der Platznummer, das ihn dann zur Teilnahme berechtigt.

Ab wann können die Flohmarkthändler einen Platz buchen? Die Flohmarkthändler können ab dem Samstag, 02. April, 12 Uhr ,die Tickets für einen Platz erwerben. Es können keine vorherigen Reservierungen oder telefonische Bestellungen erfolgen.