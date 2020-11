Nach Vorfällen in Schorndorf: Polizei warnt vor „privaten Fahndungsaufrufen“

In den vergangenen Tagen ist es gleich zu zwei Vorfällen in Schorndorf-Weiler gekommen, bei denen angeblich Kinder von Männern in verdächtiger Weise angesprochen oder verfolgt worden sein sollen. Beide Situationen waren nach Bewertung der Polizei ungefährlich, sodass Entwarnung gegeben werden kann.

Bereits am Mittwoch, 4. November, soll ein achtjähriges Mädchen auf dem Schulweg in der Schorndorfer Straße von einem dunkel gekleideten Mann verfolgt worden sein. Bei entsprechenden Überprüfungen der Kriminalpolizei stellte sich schnell heraus, dass die Situation komplett harmlos war.

Ein weiterer Vorfall, der sich am Montagnachmittag gegen 14 Uhr auf einem Spielplatz in der Königsberger Straße zugetragen hat, wurde bereits in den sozialen Medien heiß diskutiert und verbreitet. Dort soll angeblich ein Mann einen siebenjährigen Jungen in verdächtiger Weise angesprochen haben. Auch in diesem Fall kann die Kriminalpolizei Entwarnung geben. Der Mann selbst hat sich zwischenzeitlich bei der Polizei gemeldet und die Situation aufgeklärt.

Weil ein Bild von ihm auf Facebook veröffentlicht wurde, hat der Mann seinerseits Anzeige erstattet. Da es in der Vergangenheit bereits des Öfteren zu „privaten Fahndungsaufrufen“ in den sozialen Medien kam, weist die Polizei darauf hin, dass das Teilen von Bildern von Personen ohne deren Einverständnis eine Straftat darstellen kann. Betroffene sollten sich im Zweifelsfall an eine Polizeidienststelle wenden.