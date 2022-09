Nach unfreiwilligem Kuss: Gesicht mit Weizenbierglas blutig geschlagen

Gegen 22.52 Uhr ging am Freitagabend ein Notruf bei der Polizei in Ravensburg ein. Bei der "Hangover"-Party in Bergatreute sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Vor Ort ermittelten die Beamten, dass ein 25-Jähriger offenbar eine 22-Jährige gegen ihren Willen auf den Mund geküsst hatte. Ihrem 16-jährigen Freund war das zu viel: Er stellte den 25-Jährigen zur Rede.

Die Auseinandersetzung endete allerdings in Handgreiflichkeiten. Beide Kontrahenten schlugen sich mit ihren Weizenbiergläsern ins Gesicht. Der 25-Jährige trug davon eine stark blutende Wunde davon, der 16-Jährige blutete leicht. Beide Verletzte wurden vor Ort versorgt, eine weitere Behandlung sei laut Polizei nicht notwendig gewesen. Beide Geschädigten standen unter Alkoholeinwirkung. Sie werden nun angezeigt.