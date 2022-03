Nach Unfallflucht werden Zeugen gesucht

Aitrach (sz) - Wie die Polizei berichtet, für am Freitag eine Skoda-Fahrerin zwischen 11.15 und 12.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im St.-Konrad-Weg in Aitrach einen geparkten BMW 1er an. Obwohl an dem BMW laut Polizei ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand, kümmerte sich die bisher unbekannte Verursacherin nicht weiter um den Schaden, sondern verließ die Unfallstelle. Zeugen beobachteten die Verursacherin zwar, konnten das Kennzeichen des Skoda jedoch nicht ablesen. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise auf die Unfallverursacherin geben können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg, Telefon 07563 / 90990 in Verbindung zu setzen.