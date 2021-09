Nach Unfall gibt’s Schläge für den Verursacher.

Zu tief ins Glas geschaut hat ein 53-Jähriger, der am Samstagmorgen einen Unfall verursacht hat. Damit nicht genug. Danach gab es für den 53-Jährig noch Prügel.

Gegen 1.10 Uhr war der 53-jährige Autofahrer auf der Crailsheimer Straße unterwegs. Im dortigen Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr über den Kreisverkehr hinweg. Dabei beschädigte er mehrere Verkehrszeichen und Pflanzen. Danach kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Gartenzaun und kam im Vorgarten eines Hauses im Drosselweg zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass er erheblich Alkohol konsumiert hatte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Da in der Vergangenheit schon mehrere Fahrzeuge den Weg in den Vorgarten gefunden hatten, wurde es am Samstagmorgen dem Besitzer zu bunt und er schlug den 53-Jährigen, so dass dieser leicht verletzt wurde. Nun erwartet nicht nur den Unfallfahrer eine Anzeige, sondern auch den Mitbesitzer des Hauses. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro.