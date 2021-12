Nach Unfall abgehauen

Wie die Polizei berichtet, ist ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer am Freitag auf der L 318, Höhe Rengers, von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert, die dadurch erheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher, der von Leutkirch in Richtung Isny unterwegs war, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Schaden und seine Beteiligung anzuzeigen. Wann genau sich der Unfall ereignete, ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.