Nach Übermut landet 25-Jähriger in Zelle

Aufgrund seines Übermuts landete ein 25-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Zelle.

Gegen 2.30 Uhr meldeten Anwohner im Wollgrasweg laut Polizei randalierende Personen. Die Streifenbesatzung des Polizeireviers Ulm-West traf im Bereich der Riedlenhalle auf zwei Betrunkene. Diese flüchteten. Im Rahmen der Fahndung wurde der junge Mann dann im Wollgrasweg angetroffen.

Mann will sich nicht ausweisen

Bei seiner Kontrolle zeigte er sich unkooperativ. Aus purer Selbstüberschätzung verweigerte er, sich gegenüber den Polizisten auszuweisen. An seiner Durchsuchung nach Ausweispapieren wollte er die Beamten dann auch noch hindern. Diese wendeten Zwang an.

Der 25-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und musste die restliche Nacht in der Zelle verbringen, wofür er die Kosten trägt, so die Polizei. Bei einem Alkoholtest brachte er es auf über 2,7 Promille.