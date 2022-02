Nach tödlichem S-Bahnunfall sind etliche Fragen offen – was bislang bekannt ist

Auf einer Bahnstrecke in Schäftlarn südlich von München sind zwei Züge zusammengestoßen. Bei der Kollision starb ein Fahrgast, etliche Menschen wurden verletzt. Am Tag nach dem schweren S-Bahnunfall sind noch viele Fragen ungeklärt.

Im Fokus dürften die Ursachenforschung und die Bergung der beiden Bahnen stehen. Was bisher über das Unglück bekannt ist.

Was ist auf der Bahnstrecke passiert?

Zwei S-Bahnen waren am Montagnachmittag gegen 16.35 Uhr nahe dem Bahnhof Ebenhausen-Schäftlarn auf einer eingleisigen Strecke kollidiert, berichtete der Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums, Andreas Franken.

Der Bahnhof liegt an der Strecke der S7 von München nach Wolfratshausen.

Was weiß man über die Opfer?

Bei dem Bahnunfall starb ein Fahrgast. Bei dem Toten handelte es sich nach Polizeiangaben um einen 24-jährigen Mann.

In den beiden S-Bahnen hatten sich 95 Fahrgäste befunden. (Foto: Matthias Balk/dpa)

Weitere 18 Menschen wurden verletzt. Die Zahl der Schwerverletzten ist am Dienstag von fünf auf sechs gestiegen, sagte Polizeisprecher Franken. Unter den Schwerverletzten seien auch die beiden Lokführer, teilte die Polizei weiter mit.

Die anderen erlitten mittelschwere Verletzungen. Zudem seien 25 Personen ambulant versorgt worden.

Wie viele Menschen waren in den Zügen?

Insgesamt hatten sich 95 Menschen in den Zügen befunden. Einige konnten sich selbst aus den Waggons befreien, anderen halfen die Retter heraus. Ein Großteil von ihnen wurde zur weiteren Betreuung ins Kloster Schäftlarn gebracht.

Wie lief der Einsatz der Rettungskräfte ab?

Binnen kürzester Zeit war ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten vor Ort. Die Gleise liegen erhöht auf einem Bahndamm, was die Rettungsarbeiten und die Bergung der verkeilten Züge erschwerte.

Laut Polizeisprecher Franken war einer der Züge entgleist, beide Bahnen standen aber noch aufrecht. Inzwischen ist bekannt, dass mehrere Zugteile beider Bahnen aus den Gleisen sprangen.

Feuerwehrleute befestigen eine Leiter an einem verunfallten S-Bahnwagen. An dem Einsatz waren hunderte Einsatzkräfte bis spät in die Nacht beteiligt. (Foto: Lennart Preiss/dpa)

Das Technische Hilfswerk sei die ganze Nacht vor Ort gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehreinsatzzentrale im Landkreis München am Dienstag. Im Laufe des Tages soll nach Angaben der Deutschen Bahn weiter an der Bergung gearbeitet werden. Die Bahnstrecke ist weiterhin gesperrt, ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Wie konnte es zu dem Unglück kommen?

Die Ursache für das Unglück ist bislang noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen waren die Züge südlich von München in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Die Bahnstrecke ist in diesem Bereich eingleisig. Warum beide Züge gleichzeitig dort fuhren, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rettungskräfte arbeiten an der Unfallstelle: Die Gleise liegen auf einem Bahndamm, was die Rettungsarbeiten und die Bergung der Züge erschwerte. (Foto: Matthias Balk/dpa)

An dem Einsatz waren bis in die Nacht etwa 680 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk beteiligt. Die Staatsanwaltschaft München I leitet laut Polizei die Ermittlungen zur Unfallursache. Gutachter sollen ihre Arbeit unterstützen.

Wie geht es am Tag nach dem Unglück weiter?

Nach dem schweren S-Bahn-Unfall sind die Fahrtenschreiber beider Triebwagen sichergestellt worden. Zudem seien bereits mehrere Menschen von der Polizei zum Hergang des Unfalls vernommen worden, sagte ein Sprecher am Dienstag. Wer genau die Vernommenen sind und ob auch die beiden schwer verletzten Triebwagenführer darunter waren, blieb zunächst unklar.

Für den Dienstagmittag oder -nachmittag erwartete der Polizeisprecher einen größeren Bergungskran an der Unfallstelle in Schäftlarn südlich von München. Bislang sichern zwei Kräne die teilweise aus den Gleisen gesprungenen Züge. Wann genau mit der Bergung begonnen werden soll, blieb am Vormittag zunächst unklar.