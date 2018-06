Nach Streik-Chaos: Lufthansa nimmt Flugbetrieb wieder auf

Frankfurt/Main (dpa) - Am Tag nach dem heftigsten Streik ihrer Geschichte hat die Lufthansa ihren Flugbetrieb am frühen Morgen wieder aufgenommen. Man gehe davon aus, dass es auch an den großen Flughäfen in Frankfurt und München keine Probleme mehr geben werde, sagte ein Sprecher der Airline. Der eintägige Ausstand der Flugbegleiter war um Mitternacht beendet worden. Die Lufthansa musste am Freitag weit mehr als die Hälfte ihrer Flüge streichen, mehr als 100 000 Reisende waren von dem Ausstand betroffen.