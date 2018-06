Nach Streik-Chaos: Lufthansa-Flugbetrieb läuft wieder nach Plan

Frankfurt/Main (dpa) - Einen Tag nach dem heftigsten Streik in der Geschichte der Lufthansa läuft der Flugbetrieb der größten deutschen Airline wieder planmäßig. Es sei Routine für einen Samstag, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft. Bereits am Donnerstag seien etwa in Frankfurt vorsorglich 20 Flüge für den Samstag gestrichen worden, was zusätzlich Luft geschaffen habe. Die Airline rechnet auch an ihrem zweiten wichtigen Drehkreuz in München nicht mehr mit Problemen.