Nach Sprengstoffanschlag: Sparkassen-Filiale öffnet schrittweise

Vor gut einem Monat haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Sparkassenfiliale in Ebnat gesprengt. Dadurch wurden der SB-Bereich und sämtliche Räumlichkeiten stark beschädigt. Die Filiale musste daher geschlossen werden.

Seit 5. Januar ist an der Filiale wieder ein Kundenbriefkasten verfügbar. Ab 7. Februar können wieder Beratungen stattfinden. Die Zimmer im hinteren Bereich der Filiale sind bis dahin hergerichtet. Der Zugang erfolgt über den seitlichen Gebäudeeingang in der Seestraße. Bis dahin werden Beratungsgespräche von den drei in Ebnat tätigen Beraterinnen in der Hauptstelle Aalen oder in der Filiale Unterkochen angeboten. Die vollständige Wiedereröffnung der Filiale mit dem persönlichen Kundenservice und dem SB-Bereich ist für Anfang Mai vorgesehen.