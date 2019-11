Nach Ruhestörung gibt’s nen Schlag auf die Nase.

Ein 59-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Kirchstraße hat sich am Montag um 4.45 Uhr auf den Weg zur Wohnung eines 30-Jährigen gemacht, weil dieser erheblich die Ruhe im Haus störte. Der 59-Jährige öffnete die nicht verschlossene Wohnungstür des 30-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt ein Messer in der Hand hielt.

Nach der Aufforderung durch den 59-Jährigen das Messer wegzulegen, schlug der 30-Jährige seinem Gegenüber sofort mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.