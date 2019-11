Nach Prügelattacke: 29-Jähriger wegen versuchten Totschlags in Haft

Ein 29-Jähriger soll in Giengen einem 54-Jährigen lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben.

Nach ersten Erkenntnissen der Behörden soll der Mann in einem Haus in der Stuttgarter Straße in Giengen gegen 10 Uhr einen 54-Jährigen im Treppenhaus aus noch ungeklärter Ursache geschlagen haben, worauf dieser die Treppe hinunter gestürzt ist. Es besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte dann durch weitere Tritte und Schläge dem Älteren lebensgefährliche Verletzungen zugefügt hat.

Zeugen sahen den Verletzten reglos im Treppenhaus liegen und verständigten den Rettungsdienst. Anschließend wurde das Opfer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Beschuldigten noch am Tatort vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen erließ am Freitag ein Richter des Amtsgerichts Heidenheim gegen den 29-Jährigen einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Die Untersuchungshaft wurde angeordnet. Der mutmaßliche Schläger wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei dauern an.