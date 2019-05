Nach Pfingsten: Weimarstraße wieder frei, Rußbergstraße gesperrt

Stein für Stein wird derzeit entlang der Weimarstraße das Pflaster verlegt (linkes Foto). Laut Stadt-Pressesprecher Arno Specht liegen die Arbeiten voll im Zeitplan. In der Woche nach Pfingsten soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bereits eine Woche früher wird der derzeit ebenfalls gesperrte Rathaussteg für die Fußgänger und Radfahrer wieder geöffnet. Seit Mittwoch sind zudem zwei weitere Kreuzungen unpassierbar: Die Kreuzung Obere Hauptstraße/Oberamteistraße bei der Musikschule sowie die Kreuzung Obere Hauptstraße/Stadtkirchstraße sind ebenfalls im Zuge der Innenstadt-Sanierung für etwa fünf bis sechs Wochen dicht. Ab Montag, 11. Juni, geht es dann an einer anderen Ecke Tuttlingens weiter: Bis voraussichtlich Mitte November wird die Rußbergstraße für den Verkehr gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden derzeit per Schild auf die kommende Vollsperrung aufmerksam gemacht (rechtes Foto). Das marode Verbindungssträßchen wird ausgebessert und auf eine einheitliche Fahrbahnbreite von 5,50 Meter gebracht.Fotos (2): Sabine Krauss