Nach Personalabbau: Für Diehl-Standort Laupheim soll es wieder aufwärts gehen.

Für Klaus Richter ist das, was an den Flughäfen weltweit derzeit passiert, eigentlich nur ein Vorgeschmack. Der große Andrang von Passagieren, die nach den Corona-Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre wieder fliegen wollen, werde in Zukunft nicht abreißen, ist der Vorstandssprecher des Nürnberger Industriezulieferers Diehl überzeugt. „Im Rahmen des globalen Wohlstandswachstums wird die Luftfahrt künftig noch viel mehr Gewicht bekommen. Allein 80 Prozent aller Asiaten sind bisher in ihrem Leben noch nicht geflogen“, sagt Richter. Das werde sich ändern. Die Zeit des Fliegens sei lange nicht vorbei, auch wenn das in Deutschland und Europa manchmal behauptet werde.

Klaus Richter vertritt nicht nur den Gesamtkonzern Diehl, sondern leitet seit Kurzem auch die größte Konzernsparte Aviation (zu deutsch: Luftfahrt). Sein Vorgänger, Josef Köcher, hatte das Unternehmen nach nicht einmal einem Jahr, verlassen. Diehl stellt in der Aviation-Sparte elektronische Geräte für Flugzeuge her, ebenso wie die Kabinenausstattung inklusive Bordküchen und Bordtoiletten, sorgt auch für Brandschutz, Wasserversorgung und Klimatisierung von Flugzeugen. Den größten Standort innerhalb der Aviation-Sparte betreibt Diehl in Laupheim. Und da Richter für die Luftfahrt wieder rosige Zeiten kommen sieht, bezeichnet er auch die Aussichten für den Standort Laupheim als „ausgezeichnet“.

Zu 90 Prozent Zulieferer für Airbus

Vor einem Jahr hatte man das bei Diehl längst nicht so optimistisch betrachtet, denn da bekam die Diehl-Luftfahrtsparte, die zu etwa 90 Prozent für den Hersteller Airbus zuliefert, noch die vollen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Viele Flugzeuge blieben auf dem Boden. Die Produktion bei Diehl kam mächtig ins Stocken.

Die Sparte Aviation, zu der außer der Diehl Aviation Laupheim GmbH weitere drei Gesellschaften gehören, verzeichnete im vergangenen Jahr im Vergleich zum ebenfalls schon pandemiebedingt schwachen Vorjahr 2020 nochmal einen Umsatzrückgang um 13,9 Prozent, von 879 Millionen Euro auf 757 Millionen Euro. Konkrete Zahlen allein für den Standort Laupheim konnte Richter am Mittwoch im Rahmen der Präsentation der Geschäftszahlen in Nürnberg nicht nennen. Laupheim sei aber, so wie die gesamte Sparte, massiv von den Corona-Einschränkungen betroffen gewesen, sagte Richter. „Es war die schwerste Krise in der Luftfahrt aller Zeiten.“

Dass der Konzernumsatz dennoch im Vergleich zu 2020 besser ausgefallen ist – die Erlöse stiegen 2021 auf 3,17 Milliarden Euro (2020: 2,98 Milliarden Euro) – liegt daran, dass die anderen Diehl-Sparten das schwache Aviation-Geschäft auffingen. Die Bereiche Metering, Defence, Controls und Metall legten allesamt beim Umsatz zu. Unter dem Strich steht jedoch auch für 2021 noch ein Verlust von 84,5 Millionen Euro – nach einem Fehlbetrag von 172 Millionen Euro im Corona-Jahr 2020. In diesem Jahr wolle man sich deutlich der Nulllinie nähern, hieß es.

Personalabbau war Konsequenz

Unter dem Eindruck der Pandemie hatte sich das Unternehmen schon 2020 dazu entschlossen, Personal in der Aviation-Sparte abzubauen, eine „schmerzhafte Entscheidung“, wie das Management am Mittwoch betonte. Im Gesamtkonzern wurde ein Viertel aller Stellen, insgesamt 1100 Arbeitsplätze, gestrichen. Am Standort Laupheim waren es 500. Dieser Prozess sei mittlerweile abgeschlossen, sagte Richter. Viele Mitarbeiter hätten das Angebot angenommen das Unternehmen gegen eine Abfindung freiwillig zu verlassen. Auf diesem Wege sei man in Laupheim und deutschlandweit ohne betriebsbedingte Kündigungen durch die Krise gekommen. Kein Standort sei geschlossen worden.

Seit Kurzem ziehe das Luftfahrt-Geschäft wieder merklich an. Gerade im Bereich der Verkehrsflugzeuge mit nur einem Kabinengang, die kurze bis mittlere Distanzen fliegen, habe das Unternehmen viele Aufträge. Bei den Langstreckenflugzeugen, wie dem A350, für den Diehl auch in Laupheim Komponenten fertigt, hingegen sei „im Moment noch keine Besserung in Sicht“. Das Unternehmen stecke derweil viel Entwicklungsarbeit hinein, die Komponenten in Flugzeugen immer leichter zu gestalten und Techniken zu entwicklen, um den Wasserverbrauch an Bord zu reduzieren, damit das Fliegen grüner werde. Bis es alternative Antriebe im Flugverkehr gebe, sei das vorerst die beste Lösung, sagte Richter.

Debatte über Abkehr vom Fluggeschäft

Doch muss es eigentlich unbedingt der Flugverkehr sein? Im Rahmen des Personalabbaus war es in der Luftfahrtsparte auch zu einer internen Debatte über die künftige Ausrichtung von Diehl Aviation gekommen. Der Betriebsrat setzte dabei Hoffnungen auf ein Zukunftskonzept, das in Zusammenarbeit mit der IG Metall entwickelt wurde und vorsieht, dass Diehl Aviation versuchen solle, um sich unabhäniger zu machen, auch in anderen Branchen Fuß zu fassen, etwa mit einer Teilefertigung für die Herstellung von Wohnmobilen, Bussen oder Eisenbahnwaggons.

Die Kabinen für Fernverkehrszüge zu produzieren, werde teilweise bereits umgesetzt, etwa am Standort in Gilching, sagte Richter. Im Wohnmobilmarkt allerdings seien die Auftragsvolumen viel zu klein und die Produktion mit Luftfahrttechnik viel zu teuer. „Das ist eine ganz andere Welt.“ Man werde sich auch künftig auf die Luftfahrt konzentrieren, sagte Richter. Dabei sei es nach seiner Ansicht eher wichtig, sich unabhängig von Airbus zu machen und sich bei den Herstellern, die man beliefere, breiter aufzustellen. Das Wachstumspotenzial in der Branche aber sei da, davon ist Richter überzeugt, und denkt wohl an all diejenigen, die ihren ersten Flug noch vor sich haben.