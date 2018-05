Nach Parkunfall geflüchtet

Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagvormittag zwischen 11.40 und 12 Uhr, einen beim Schlossplatz in Höhe der Kreissparkasse abgestellten Audi A3 angefahren und anschließend das Weite gesucht. Laut Polizeiangaben ist dabei ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Altshausen, Telefon 07584 / 92170, in Verbindung zu setzen.