Nach monatelangem Homeschooling: Alle Jahrgangsstufen sind zurück in der Schule

Durch das in diesem Jahr ausfallende Ravensburger Rutenfest kommt dessen Veranstalterin, die Rutenfestkommission (RFK), in große finanzielle Bedrängnis. Daher startet am Montag, 22. Juni, die Solidaritätsaktion „Ruten-Retter“. RFK-Chef Dieter Graf erklärt, warum dieses Rettungspaket notwendig ist.

In einer Aktion gemeinsam mit der Agentur d-werk verkauft die Kommission von nächsten Montag an Plakate mit dem für 2020 geplanten Festmotiv, ebenso die beliebten Nostalgie-Blechschilder und ein Solidaritätsfestabzeichen.