Nachdem in der letzten Sitzung des Tettnanger Gemeinderats im Juli beim Thema neue Sporthalle das Areal hinter den Schulen in den Fokus gerückt ist (Standort VX), könnten die Hürden nun doch größer sein als ursprünglich angenommen. Das ist jetzt am Mittwoch in der August-Sitzung in der Aula des Montfort-Gymnasiums deutlich geworden. Das hat sich am Ende dann auch auf den Beschluss ausgewirkt, bei dem es um ergänzende Beauftragungen zu den ohnehin laufenden Untersuchungen geht.