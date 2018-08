Nach Messerattacke: Mutmaßlicher Täter nach Deutschland ausgeliefert

Nach einem versuchten Tötungsdelikt Mitte Juli in Plüderhausen ist der dringend tatverdächtige Afghane am Dienstag von den belgischen Behörden nach Deutschland ausgeliefert worden. Das berichtet die Polizei. Der 20-Jährige wurde einem Ermittlungsrichter in Aachen vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizei Waiblingen dauern an.

Der Flüchtling steht laut Polizeibericht unter dem dringenden Tatverdacht in der Nacht zum 15. Juli in das Haus seiner deutschen Ex-Freundin in Plüderhausen eingedrungen zu sein und den 53 Jahre alten Vater der Freundin mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige und tauchte unter. Nach intensiver Fahndung wurde er am 30. Juli in Brüssel festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte daraufhin einen Auslieferungsantrag gestellt, woraufhin der junge Mann nun am Dienstag nach Deutschland überstellt wurde.